Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области
10 Июня 2022 18:18

Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 июня, глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Им стал Улугбек Тналиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности «экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 года по сегодняшний день - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.

Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшую эту должность Гульмиру Калмуратову за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву, сообщили в пресс-службе акимата области.



Автор:
Корреспондент
Читайте также
Город развиваем с вовлечением жителей – аким Нур-Султана
Акимат Жетысуской области временно расположится в здании Салтанат сарайы
Двое жанаозенцев пытались покончить с собой из-за отказа в работе в нефтяной компании
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Горячую воду отключат в трех микрорайонах Атырау
Около 3 млрд тенге выделено на празднование 150-летия Ахмета Байтурсынова в Костанае
Плод недоношенного ребенка найден в канализации Актау
Коммунальное предприятие окажет помощь семье погибшего работника в Актау

Лента новостей

Архив