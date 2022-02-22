Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым приказом начальника департамента полиции Шымкента генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова на должность начальника управления местной полицейской службы назначен полковник полиции Мылтыков Улугбек Тургунович, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте.

В органах внутренних дел работает с 1996 года. Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.







