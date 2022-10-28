Улучшится ли социальное положение ВИЧ-инфицированных в РК – пояснение Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе конференции в честь празднования Дня работников системы социальной защиты, вице-министр труда и соцзащиты населения РК Ербол Оспанов ответил на вопрос журналистов о том, улучшится ли положение ВИЧ-инфицированных в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили депутатский запрос. Совместно с Министерством здравоохранения над этим работаем. Вчера получили заключение Министерства здравоохранения, где они высказывают свое мнение о данном проекте. Будем пересматривать с учетом их позиции», - прокомментировал Ербол Оспанов.

Спикер также напомнил о том, что соцработники помогают ВИЧ-инфицированным адаптироваться в социуме, чтобы они могли равноправно получать те или иные блага от государства и их права не ущемлялись.

Депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова направляла депутатский запрос в Министерство труда и социальной защиты населения, в котором она заявляла о том, что для ВИЧ-инфицированных должны быть доступны специальные социальные услуги. По словам депутата, приказ министра труда и социальной защиты населения РК №379 запрещает ВИЧ-инфицированным детям, инвалидам, пожилым, женщинам и остальным лицам получать услуги по временному и постоянному проживанию, услуги в условиях полустационара, а также услуги на дому. К примеру, лицо с инвалидностью не может пользоваться услугами индивидуального помощника, реабилитационными услугами, не могут попасть в хоспис, дом престарелых или другое социальное учреждение. Депутат считает необходимым внести изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения РК «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги».