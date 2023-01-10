Улучшится качество медуслуг – Ажар Гиният об объединении денежных потоков ОСМС и ГОБМП

10 Января 2023, 17:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В результате объединения денежных потоков ОСМС и ГОБМ улучшится качество оказания медицинских услуг. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После коллегии Министерства здравоохранения РК глава ведомства Ажар Гиният объяснила, почему объединяют денежные потоки ОСМС и ГОБМП.

«Те средства, которые поступают в ОСМС и те средства, которые государства выделяет на обеспечение Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, учитывались отдельно. То есть, у них отдельные бюджетные программы и каждая медицинская организация заключает от 6 до 8 договоров на одну и ту же услугу. Например, на оказание первичной медико-санитарной помощи есть договор от ГОБМП и ОСМС, но нет единого индикатора, чтобы проконтролировать, так как очень много договоров и администрирование очень сложно. Самое главное - сложно для медицинских работников. Они сидят и думают, куда эту услугу соотнести: в ГОБМП или ОСМС», - прокомментировала Ажар Гиният.

То есть, по словам министра, с поликлиникой или медицинской организацией будет заключаться один договор.

«В договоре будет определено: поликлиника или медорганизация будет оказывать этот объем ПМСП, они должны добиться 100% осмотра диспансерных больных, снижения младенческой смертности, выявления онкологических заболеваний и это приведет к тому, что улучшится качество оказания медицинских услуг», - добавила Ажар Гиният.