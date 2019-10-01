Улучшить условия киберспорта в РК пообещал глава «Казахтелекома»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев пообещал улучшить условия киберспорта в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это известная проблема. Физически сервер Valvo, на которых находится CS, базируется в Стокгольме. Поэтому игрокам непросто играть онлайн на серверах, находясь в стране у нас», - сказал Куанышбек Есекеев на пресс-конференции в Правительстве.

«Мы сейчас тестируем прозрачный канал, чтобы дать низкий уровень задержки для наших игроков. Пока эта проблема не решилась напрямую, поэтому основная часть киберспортивных команд тренируется в Киеве. Планируется в следующем году в случае улучшения наших технических характеристик все команды, которые тренируются, перевести сюда», - добавил он.

По его словам, это зависит не только от «Казахтелекома», но и от серверов.

«Например, Warface находится на наших серверах и такой проблемы нет. Однако некоторые производители игр не готовы переносить сервера сюда, поэтому отрабатываем каналы, которые будут идти до нужных серверов. Но это касается CS и Dota 2», - заключил К. Есекеев.