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вчера 20:45
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вчера 20:38
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Улучшить условия киберспорта в РК пообещал глава «Казахтелекома»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев пообещал улучшить условия киберспорта в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это известная проблема. Физически сервер Valvo, на которых находится CS, базируется в Стокгольме. Поэтому игрокам непросто играть онлайн на серверах, находясь в стране у нас», - сказал Куанышбек Есекеев на пресс-конференции в Правительстве.
«Мы сейчас тестируем прозрачный канал, чтобы дать низкий уровень задержки для наших игроков. Пока эта проблема не решилась напрямую, поэтому основная часть киберспортивных команд тренируется в Киеве. Планируется в следующем году в случае улучшения наших технических характеристик все команды, которые тренируются, перевести сюда», - добавил он.
По его словам, это зависит не только от «Казахтелекома», но и от серверов.
«Например, Warface находится на наших серверах и такой проблемы нет. Однако некоторые производители игр не готовы переносить сервера сюда, поэтому отрабатываем каналы, которые будут идти до нужных серверов. Но это касается CS и Dota 2», - заключил К. Есекеев.
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