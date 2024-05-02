Улучшить скорость интернета в Казахстане обещают к 2027 году

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек поделился планами ведомства по повышению скорости интернета в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В прошлом году мы утвердили национальный проект «Доступный интернет», в рамках которого предусмотрен целый ряд проектов. Сегодня мы говорили о предоставлении широкополосного доступа к интернету во все сельские населенные пункты. В городах, малых городах и селах мы планируем активно содействовать развитию малых и средних операторов — это создаст конкурентный рынок. И эта ситуация, когда есть много малого бизнеса, способна сделать большую работу без оглядки на наших монополистов. Мы планируем создать большой рынок малых и средних операторов. И мы уверены, что качественный интернет будет обеспечен посредством серьезной конкуренции на рынки фиксированной связи, — сказал Асхат Оразбек на брифинге в Сенате.

Согласно его ожиданиям, большое количество небольших операторов способно оказать влияние на качество интернета.

— Что касается мобильной связи, у нас есть доминант в лице группы компаний «Казахтелекома» и только один независимый оператор мобильной связи — это «Билайн». На текущий момент происходит продажа «Мобайл Телеком Сервис» частному инвестору и на рынке будет три оператора. Но в рамках текущего закона мы вводим регулирование мобильных виртуальных операторов. Наша идея в том, что появится целый ряд небольших операторов, которые имеют свое ядро, не имея при этом инфраструктуры. Но мы обязываем мобильных операторов предоставлять им свою инфраструктуру. Таким образом, сервисы виртуальных мобильных операторов могут и должны оказаться дешевле, чем сервисы текущих операторов. Естественно, они должны будут платить за аренду инфраструктуры, поэтому большой разницы не будет, но разница в качестве точно появится, на мой взгляд, — отметил спикер.

Корреспондент агентства Kazinform попросил вице-министра назвать сроки улучшения качества интернета.