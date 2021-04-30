Улучшить сервис в медорганизациях обещает Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по улучшению эффективности сферы здравоохранения поделился министр Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для определения вектора необходимых преобразований в отрасли здравоохранения нами сформировано видение дальнейших перспектив развития системы здравоохранения, которые будут направлены на повышение эффективности здравоохранения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

В предлагаемой модели планируется основной приоритет уделить нуждам пациента.

«На основании этих нужд должны приниматься оперативные решения в части улучшения сервиса в организациях здравоохранения (стандартов гостеприимства «қонақжайлы медицина»), кадрового обеспечения медицинских организаций согласно имеющейся потребности, автоматизации и информатизации процессов в здравоохранении. Также разработка необходимых стандартов, нормативных правовых актов в области здравоохранения, будет формироваться прежде всего с точки зрения нужд населения», - отметил министр.

«Для обеспечения доступности и повышения качества медицинской помощи будут приниматься меры по материально-техническому обеспечению медицинских организаций, строительству новых или ремонту изношенных объектов здравоохранения», - добавил А. Цой.

В итоге система здравоохранения будет совершенствоваться по следующим направлениям:

1. Повышение доступности медицинской помощи с приоритетом на село.

2. Дальнейшее усиление первичной медико-санитарной помощи.

3. Стимулирование роста компетенций медицинских работников.

4. Слышащее здравоохранение.

5. Лекарственная и биологическая безопасность пациента.