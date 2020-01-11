Улучшить работу фронт-офисов поручил глава Департамента полиции ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области состоялось расширенное оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2019 год, передает МИА «Казинформ».

В оперативном совещании приняли участие первый заместитель акима региона Ерлан Аймукашев, прокурор области Кусаин Игембаев, руководство всех служб аппарата департамента, районных и городских отделов полиции.





Перед проведением совещания в торжественной обстановке генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев за добросовестное исполнение служебных обязанностей и профессиональные действия поощрил ряд сотрудников Национальной гвардии и патрульной полиции, также вручил вымпелы по итогам 2019 года «Лучший следователь» и «Лучший дознаватель» отличившимся сотрудникам.

В продолжении совещания глава областного полицейского ведомства отдельно остановился на вопросе качественного и своевременного рассмотрения заявлений и обращений граждан. В прошлом году в ДП обратилось более 9 600 граждан, порядка 65% граждан интересуют вопросы хода расследования уголовных дел.

Также им акцентировано внимание подчиненных на дальнейшем улучшении работы приемных для граждан в территориальных подразделениях (фронт-офисов). Чаще всего граждане обращаются за юридической консультацией. Прием граждан осуществляется во фронт-офисах полиции первыми руководителями подразделений. Жанарбек Бактыбаев, подводя итоги года, отметил, что реализация организационных и практических мер совместно с исполнительными, правоохранительными и иными органами способствовала достижению положительных результатов в борьбе с преступностью, обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

В свою очередь, выступая перед полицейскими, прокурор области Кусаин Игембаев отметил, что Департамент полиции области является самым многочисленным подразделением в органах внутренних дел. И существенная нагрузка по административному производству наблюдается именно у стражей порядка. Необходимо также придерживаться принципа неотвратимости наказания, ведь административное производство касается не только нарушений правил дорожного движения, но и нарушений правопорядка в общественных местах.

По словам генерал-майора полиции Жанарбека Бактыбаева, принимаемые организационные меры позволили обеспечить достаточно высокий уровень правоохранительной деятельности. Заметно оздоровилась криминогенная обстановка на территории области, тенденция снижения преступности приобрела устойчивый характер: так, в 2019 году преступность сократилась на 5 тысяч случаев.

По итогам совещания руководителям городских и районных подразделений, а также руководителям служб аппарата департамента были даны конкретные поручения по предупреждению всех видов преступлений и правонарушений.





