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    11:53, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Улучшить позиции по Индексу открытости бюджета планируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан планирует улучшить позиции по Индексу открытости бюджета. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения прозрачности бюджетного процесса ведется работа в рамках Инициативы обследования открытости бюджета. Она проводится под эгидой Международного партнерства по бюджету один раз в два года», - сказал Ерулан Жамаубаев на отчетной встрече с населением.

    Он напомнил, что по итогам 2019 года Казахстану присвоено 58 баллов, или 37-е место среди 117 стран мира.

    «В планах набрать минимум 59 баллов по Индексу открытости бюджета. Для этого мы проанализировали и учли рекомендации Международного партнерства по бюджету», - подчеркнул министр.

    Ранее Е. Жамаубаев назвал направления работы ведомства в 2021 году. Это пять блоков:

    Первый - обеспечение сбалансированности и оптимизация бюджета. Второй - цифровизация налогового и таможенного администрирования и снижение уровня «теневой» экономики. Третий - повышение эффективности управления государственными активами. Четвертый - дальнейшее совершенствование государственных закупок. Пятый - повышение качества государственного аудита.




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