Улучшить алматинский воздух намерен кызылординский изобретатель

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылорды Марат Палмахов намерен внести свой вклад в улучшение воздуха Алматы. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Молодой изобретатель рассказал, откуда пришла идея улучшить экологию Алматы.

«Эта идея пришла мне во время международной выставки «ЭКСПО-2017», когда я смотрел экологические проекты. Тогда я разрабатывал прототип своего проекта под названием «Вечный двигатель», - рассказал изобретатель.

На разработку проектного воздухоочистительного устройства «Оазис» у Марата ушло три года. Он объяснил, как работает устройство и о способах его установки.

«Чтобы установить воздухоочистительные устройства в городе, над высотными зданиями необходимо установить ее вместе с насосами. Агрегат полностью втягивает грязный воздух и отправляет его в насос. Насос очищает воздух и транспортирует его в ту сторону, где есть циркуляция воздуха», - добавил он.

По словам Марата Палмахова, аналогов этому устройству в мире нет, так как его масштабы велики, охватывают весь город. Кроме того, он способен работать 12 месяцев, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки без перерыва. Вне зависимости от климата.

Изобретатель также поделился своей заветной мечтой.

«В будущем хочу внести свой вклад в то, чтобы Казахстан был экологически чистой и передовой страной. Хочу показать миру, что и у нас есть умные, креативные люди. В нашей стране существуют множество проектов, которые необходимо признать», - отметил Марат.

А пока свой проект он намерен реализовать в Алматы. Однако, не скрывает, что для этого нужна свобода действий, строительство, финансовая и техническая поддержка для проведения испытаний.