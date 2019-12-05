Улучшилось качество медпомощи в Актюбинской области - фонд соцмедстрахования

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Качество оказания медицинской помощи улучшается в Актюбинской области. О результатах мониторинга качества и объема медицинских услуг рассказали представители фонда социального медицинского страхования на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд социального медстрахования является единым плательщиком и стратегическим закупщиком медицинских услуг. На сегодняшний день населению Актюбинской области медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи оказывают 37 государственных и 26 частных клиник. Оплата услуг частных и государственных клиник проводится с учетом результатов мониторинга оказания качества и объема услуг.

В ходе проведения мониторинга в медорганизациях Актюбинской области филиалом фонда соцмедстрахования за 11 месяцев 2019 года было выявлено более 28 тысяч дефектов по всем видам и формам медицинской помощи на общую сумму удержаний около 300 млн тенге.

«Нами было выявлено более 28 тысяч дефектов по всем видам и формам медицинской помощи. Это такие нарушения как неполное выполнение протоколов диагностики и лечения, несвоевременное обеспечение лекарствами, несвоевременное взятие на диспансерский учет и другие. По этим дефектам нами проводятся удержания от 10 до 30 процентов от суммы медуслуги.





Поэтому медорганизации региона постоянно стремятся улучшить качество оказания медуслуг и это приводит к уменьшению случаев нарушений, а также к улучшению качества медицинской помощи», - считает начальник отдела филиала фонда Гульзада Тулькубаева.

С 2020 года повсеместно будет внедрено обязательное медицинское страхование, в рамках которого граждане смогут получать бесплатные медицинские услуги, однако те, кто не будет застрахован получат только гарантированный объем медуслуг, добавили представители фонда.

Проверить статус застрахованности можно через официальный сайт НАО «ФСМС» www.fms.kz по номеру ИИН.