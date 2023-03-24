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Улучшились показатели стабильности банковской системы Казахстана – S&P

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Марта 2023, 10:51
Улучшились показатели стабильности банковской системы Казахстана – S&P Фото: localcryptonews.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ведущая международная компания S&P, предоставляющая кредитные рейтинги, дала оценку состоянию казахстанского банковского сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наш взгляд, банковский сектор Казахстана продемонстрировал устойчивость в непростом для него 2022 году на фоне обострения макроэкономических и геополитических рисков в регионе. Влияние сложной операционной среды на банковскую систему было менее существенным, чем мы ожидали, чему в значительной степени способствовали благоприятные цены на сырьевые товары, лишь ограниченные сбои в работе финансовой системы, вызванные быстрым уходом российских дочерних банков, и устойчивая способность отдельных банков генерировать прибыль», - говорится в аналитическом отчете.

Согласно оценке, наблюдается улучшение показателей стабильности банковской системы при более взвешенном управлении качеством активов на протяжении экономических циклов. Расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам и доля проблемных кредитов казахстанского банковского сектора остаются значительно ниже уровней, наблюдавшихся в 2015–2020 гг., и ожидается, что показатели качества активов останутся в целом стабильными.

В связи с этим улучшена оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора Казахстана (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA) с «9» на «8» и повышен базовый уровень рейтинга банков, осуществляющих свою деятельность преимущественно в Казахстане, с «b+» до «bb-». Тенденции развития экономических и отраслевых рисков для казахстанских банков оцениваются как стабильные, что отражает в целом сбалансированные риски в ближайшие 12-18 месяцев.

Улучшение оценки BICRA оказывает ограниченное влияние на рейтингуемые финансовые организации в Казахстане, поскольку анализ отдельных банков уже включает их специфические кредитные характеристики в сравнении с характеристиками всего сектора. Таким образом, подтверждены рейтинги семи организаций – это «Народный банк Казахстана», «Kaspi Bank», «Банк ЦентрКредит», «ForteBank», «Нурбанк», «Банк Фридом Финанс Казахстан», «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс».


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