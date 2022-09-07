Улучшилась оценка бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев – Нацбанк РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О деловой активности в августе 2022 года сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан Рустем Оразалин, передает МИА «Казинформ».

Длительные сроки поставок сырья и материалов и снижение уровня занятости в отдельных секторах продолжают сдерживать деловую активность в реальном секторе. Индекс деловой активности в августе снизился до 47,8 (в июле – 48,0). В секторе услуг значение индекса не изменилось, составив 48,8. В производстве отмечено небольшое улучшение до 48,7 (с 48,5 в июле), в остальных секторах отмечено снижение индекса: в горнодобывающей промышленности – до 44,9, в строительстве – до 45,7.

В августе 2022 года оценка предприятиями текущих бизнес-условий осталась негативной, несмотря на небольшое улучшение до (-)3,2 (с (-)5,8 в июле).

Оценка будущих бизнес-условий на предстоящие шесть месяцев также незначительно улучшилась, составив 17,4 (в июле – 16,8).

В результате индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, увеличился до 6,8 (в июле – 5,2).

В августе 2022 года, с учетом оценок всех факторов бизнес-условий, превалировали негативные ответы. Несмотря на это, отмечено улучшение оценок по таким параметрам как доступ к коммуникациям, налоговая нагрузка и вопросы защиты бизнеса – до (-)3,3, (-)4,2 и (-)4,4 соответственно. По оценкам предприятий, спрос снизился в горнодобывающей промышленности, в остальных секторах он в целом увеличился.