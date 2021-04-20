Улучшенный прогноз роста экономики Казахстана озвучили в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил прогноз макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, положительных тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики. Так, темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,6% по итогам первого квартала. Средняя цена на нефть с начала года составила 61 доллар за баррель. При этом прогнозы МФО на 2021 год по цене на нефть варьируются от 44 долларов до 67 долларов за баррель», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В этой связи при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долларов за баррель.

«Всемирным банком прогнозируется рост мировой экономики от 1,6% до 5% в зависимости от эффективности проведения вакцинации. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77,8 трлн тенге. Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса», - отметил министр.

Он озвучил прогноз и по отдельным секторам экономики.

«В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн кв. м жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT-услуги. По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд долларов до 52,2 млрд долларов. Импорт составит 37,1 млрд долларов. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4,0-6,0%», - заключил А. Иргалиев.