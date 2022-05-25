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    Улучшенный модельный контракт для газовых проектов внедрят в Казахстане

    25 Мая 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд мер принимается Правительством в целях привлечения инвесторов в нефтегазовую отрасль. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разрабатывается проект Соглашения на геологическое изучение недр, где предусмотрено исключительное право недропользователя на дальнейшую разведку/добычу участка», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он пояснил, что в случае обнаружения недропользователем перспективных ресурсов углеводородного сырья, будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи углеводородного сырья (нефть/газ).

    Основным критерием для выделения участка будет являться его расположение в пределах малоизученных осадочных бассейнов с низкой степенью геологогеофизической изученности территории.

    «Кроме того, до конца года планируется внедрить Улучшенный модельный контракт для новых морских проектов, сложных проектов на суше и для газовых проектов, где также будут предусмотрены регуляторные и фискальные преференции. Данные подходы позволят обеспечить привлечение инвесторов для реализации новых газовых проектов», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Экономика Нефть Газификация
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