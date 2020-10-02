Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Улучшению работы полицейских будут учить студентов в вузе

Автор:  
Самал Ендибаева
2 Октября 2020, 08:44
Улучшению работы полицейских будут учить студентов в вузе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В актюбинском юридическом институте имени Малкеждара Букенбаева вводятся новые дисциплины, направленные на улучшение работы полицейских. Об этом в ходе встречи по разъяснению Послания Президента рассказали представители вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителя юридического института Назгуль Султановой, в вузе вводятся новые дисциплины, связанные с нынешним Посланием Президента и призванные улучшить работу полицейских.

«В рамках Послания в нашем вузе вводятся новые дисциплины, такие как руководство по работе участковых инспекторов, сервисная модель общения полицейских с населением и еще комплекс дисциплин, направленных на улучшение работы правоохранительных органов с населением», - сказала она.

Как известно в Послании Президент отметил то, что «нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан».

Также Н.Султанова рассказала о необходимости привития антикоррупционного иммунитета у сотрудников правоохранительных органов, о чем говорится в Послании, а также активном привлечении общества к борьбе с коррупцией.

«Необходимо активно подключать к работе общественный контроль, в Послании поднят вопрос о реформировании местной полицейской службы, в частности говорится о том, что должен быть общественный контроль граждан за деятельностью полиции», - сказала она.


Актюбинская область   Вузы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи