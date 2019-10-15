Улучшений нет – врачи о пострадавшей в результате поджога в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женщина, которую облили бензином и подожгли, все еще находится в тяжелом состоянии и на аппарате искусственного поддержания жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пациентка девятые сутки в отделении реанимации. Состояние тяжелое, с ожогового шока она вышла, гемодинамика нестабильная, функции жизненно-важных органов поддерживаются медикоментозно. Прогноз сомнительный. Улучшений нет. О шансах на выживание говорить рано», - палатный врач-реаниматолог отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО) сказал Ербол Толегенулы.
Он также отметил, что у женщины наблюдается ожоговая интоксикация организма, питание получает через зонд.
«Мы сейчас никому не разрешаем посещение, боимся вторичной инфекции. Она в изоляторе. Родственники приходят, узнают, мы объясняем. Она находится без сознания, на аппарате искусственного поддержания жизни. Постоянно обезболивается наркотическими анальгетиками», - уточнил Ербол Толегенулы.
Напомним, около района СпецЦона в Нур-Султане в ходе семейного конфликта мужчина вывез свою жену, облил бензином и поджег ее.
Потерпевшая в больницу поступила 6 октября. Как отметили ранее врачи, у нее поражено 75% тела.
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