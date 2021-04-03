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Улучшение жилищных условий: более 260 тысяч заявлений на пенсионные выплаты поступило в ЕНПФ

3 Апреля 2021, 12:20
Улучшение жилищных условий: более 260 тысяч заявлений на пенсионные выплаты поступило в ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 260 тысяч заявлений поступило в ЕНПФ от уполномоченных операторов на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Единого накопительного пенсионного фонда.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в ЕНПФ от уполномоченных операторов поступило 267 759 заявлений на осуществление единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, 4 263 заявления на оплату лечения, а также 1 062 заявления на перевод пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем.

Причины отклонения заявок следующие:

1. Некорректно указаны суммы, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений.

2. Неправильно указаны суммы для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН).

3. Вкладчики указывали всю сумму пенсионных накоплений, а не в пределах суммы, доступной для изъятия.

4. В заявках были указаны неактуальные суммы, то есть вкладчики не учли изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода.

5. Были поданы заявки от лиц, у которых отсутствовали пенсионные накопления в АО «ЕНПФ».

6. Вкладчиками были поданы дублирующиеся заявки.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

2 января 2021 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

В январе 2021 года в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.


Права человека   Социальная поддержка   Жилье   ЕНПФ   Послание Президента РК-2020  
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