Улучшение условий для бизнеса и выплаты детям из Нацфонда – что обсуждалось в Правительстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередное заседание Правительства прошло в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня стояли два вопроса - ход реализации регулирования предпринимательской деятельности «с чистого листа» и итоги проведения встреч руководителей центральных и местных исполнительных органов с населением за 2-е полугодие 2022 года.

Министр национальной экономики РК доложил о ходе реализации внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности.

«На сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, в которых проанализированы 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что с прошлого года регулирующими госорганами ведется активная работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов.

«Данную работу планируем завершить в период 1-2 квартала текущего года», - добавил министр.

Глава ведомства озвучил необходимость внесения изменений в ряд законодательных актов в сфере предпринимательства.

«Предварительно выявлено порядка 66 законодательных актов, которые требуют изменений. Для правильной организации работы был предложен подход, апробированный в прошлом году. Рабочими группами вырабатываются поправки по каждой сфере регулирования и представляются на свод в Министерство нацэкономики», - соощил Алибек Куантыров.

По его словам, в настоящее время в министерство, для формирования единого пула, уже поступили поправки по 15 сферам, осталось 17 сфер.

«После разработки и согласования, единый пул поправок планируется включить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса (9-й-пакет), который находится на стадии внесения в Парламент. В этой связи, прошу поручить госорганам оперативно проработать с членами Рабочей группы свои поправки в кодексы/законы и в течение одной недели представить их в МНЭ для свода, а также обеспечить внесение поправок в подзаконные акты по компетенции», - отметил министр.

Выступая с докладом по второму вопросу, А. Куантыров сообщил, что в 2022 году акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, на которых было поднято 63 тысячи вопросов.

«По итогам второго полугодия 2022 года было проведено порядка 19,8 тысячи встреч. Населением было поднято более 33,4 тысячи предложений и вопросов по жилищно-коммунальной инфраструктуре, благоустройству и экологии, реконструкции дорог, строительству объектов социальной инфраструктуры, земельным и жилищным вопросам и другим», - уточнил министр.

По итогам встреч местными исполнительными органами решено 33,1 тысячи вопросов.

Потребность из местного бюджета для решения вопросов, поднятых населением, составляет 485 млрд тенге, из них выделено из местного бюджета 253,8 млрд тенге или 52,3 % от потребности.

«На основании предложений местных исполнительных органов сформирован перечень проблемных вопросов, требующих решения на уровне центральных исполнительных органов, национальных холдингов, компаний и предложений по их решению. Данный перечень состоит из 62 вопросов. Большая часть вопросов связана с необходимостью выделения средств из республиканского бюджета», - добавил глава Миннацэкономики.

Фото: primeminister.kz

Министр отметил, детальный анализ данного перечня показал, что:

- по 10 вопросам у регионов отсутствует необходимая документация;

- по пяти вопросам в республиканском бюджете уже предусмотрено 20,2 млрд тенге;

- по 13 вопросам – возможность выделения средств в сумме 61,2 млрд тенге будет рассмотрена при уточнении республиканского бюджета на 2023 год;

- 14 вопросов находятся на исполнении госорганов;

- 18 вопросов не поддержаны госорганами в связи с компетенцией местного исполнительного органа по решению данных вопросов;

- два вопроса уже исполнены госорганами.

С учетом вышеуказанного анализа, центральными государственными органами отобраны шесть вопросов, требующих решения на уровне центральных госорганов.

Вместе с тем, по итогам первого полугодия 2022 года, 14 вопросов требовали решения на центральном уровне, из которых пять вопросов были исполнены, шесть вопросов не поддержаны госорганами в ходе обсуждений и три вопроса, имеющих долгосрочный характер решения находятся на исполнении.

«В целом по итогу 2022 года акимами всех уровней было проведено 28,3 тысячи встреч, 63 тысячи вопросов поднято населением, 47,6 тысячи были решены, что составляет 75,5 %», - сообщил Алибек Куантыров.

По данным ведомства, самыми эффективными регионами в этом плане являются:

- Актюбинская область – 94,7 % вопросов решено;

- Костанайская область – 93 % вопросов решено;

- город Алматы – 92,8 % вопросов решено.

Самые низкие показатели:

- Алматинская область – 28,5 % вопросов решено;

- Западно-Казахстанская область – 50,5 % вопросов решено;

- Атырауская область – 54,5 % вопросов решено.

Как отметил глава президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, в работу по пересмотру требований было вовлечено более 100 экспертов из бизнес-сообщества.

«Проведенная работа по РЧЛ (регулирования с чистого листа), действительно была уникальной возможностью кардинально пересмотреть весь массив регулирования. Были выявлены все абсурдные, устаревшие, дублирующие требования. Наконец-то, был сформирован исчерпывающий перечень регуляторных актов и требований в отношении бизнеса. И это бизнесом было воспринято положительно», - сказал спикер.

Кроме того, по данным Палаты, с участием НПП «Атамекен» разработаны правила формирования государственными органами системы оценки и управления рисками, формы проверочных листов и правила ведения Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства, также очередной пакет законодательных поправок по улучшению условий ведения бизнеса.

«Данный реестр только месяц как работает, поэтому идет дошлифовка, вот мы с МЦРИАП сейчас дорабатываем, и, важно, чтобы технические вопросы мы доработали. Как только это будет доработано, я уверен, что бизнес прочувствует это очень скоро, - подчеркнул Р. Баталов.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали сообщил, что в рамках выездных встреч по итогам 2022 года министрами проведено 216 личных приемов, населением озвучено 1 679 проблемных вопросов, из них 1 241 или 74 % решены, 438 находятся на исполнении госорганов.

«К примеру, по итогам встреч с населением министра просвещения внесены изменения в правила организации питания обучающихся», - добавил Дархан Кыдырали.

При этом, по словам министра, гражданами и СМИ отмечается недостаточное анонсирование предстоящих выездов министров в регионы в местных СМИ.

Подводя итоги заседания, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что многие вопросы перекочевывают из года в год, а потому решать их нужно системно.

«Наиболее волнующие население вопросы касаются сфер жилищно-коммунального хозяйства и строительства, сельского хозяйства и земельных отношений, а также ценообразования. Большая часть вопросов, озвученных на встречах министров с населением, решена на месте с участием местных исполнительных органов», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, все нерешенные оперативно вопросы включены в Планы действий госорганов.

«Их решение требует времени. По некоторым необходимы законодательные изменения, дополнительное финансирование, межведомственное взаимодействие. Поэтому всем министрам нужно обеспечить своевременное решение проблемных вопросов населения, включенных в Планы действий госорганов», - отмети Премьер.

Фото: primeminister.kz

Глава кабмина добавил, что руководители некоторых министерств не провели 15 запланированных встреч.

Обсуждение актуальных для населения вопросов продолжилось в кулуарах Правительства.

В частности, Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов, заявил о важности всех сельских населенных пунктов для страны, особо отметив приграничные.

«Есть села с более высоким потенциалом развития, в которых проживает 90% населения. Села с более низким потенциалом развития и с малым количеством населения, им тоже уделяется внимания, но не в рамках программы «Ауыл ел бесігі», а в рамках других программ развития. Средства выделяются в первую очередь из местного бюджета, потому что это ответственность местных исполнительных органов тоже», - сказал министр.

«Есть села, в которых проживает совсем мало людей. Возможно, это будет естественный процесс, когда люди будут уезжать из этих сел. Но есть села, возле которых находятся погранзаставы, и они всегда будут поддерживаться, хотя бы ввиду того, что нужно поддерживать погранзаставы. Я и раньше отмечал, что там, где есть погранзаставы, будет укрепляться близлежащая инфраструктура», - добавил А. Куантыров.

Он также заверил, что деньги, которые будут выделяться казахстанским детям по достижении ими 18 лет, не будут облагаться налогом.

«Не планируется облагать налогом доход, полученный детьми при достижении 18 лет. Если ребенок меняет свое гражданство, то эти средства не получит, они распределяются среди других детей. Ранее я говорил, что в стране 6,5 млн детей на сегодня», - отметил глава Миннацэкономики.

В свою очередь, Дархан Кыдырали прокомментировал вопрос касательно частичной декриминализации статьи о воспрепятствовании работе журналистов.

«Основной смысл закона «О масс-медиа» - защита прав журналистов, повышение правового статуса журналистов. Касательно статьи, которую вы назвали - она пока лишь предложена», - уточнил министр.

В целом, по словам главы МИОР, эта статья в Казахстане особо не применялась и по ней до настоящего времени, оказывается, рассматривался только один вопрос.

«В связи с этим предложено изменение. В настоящее время, если у вас есть предложения, они будут учтены», - добавил Д. Кыдырали.

Фото: primeminister.kz

Басты фото:primeminister.kz