Улучшение ситуации с коронавирусом отмечается в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области на 2 сентября не зарегистрировано ни одного случая КВИ. Вместе с тем, в регионе усиливается работа по возможному ухудшению ситуации с КВИ. Вопросы эпидситуации в регионе обсудили в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе совещания первый заместитель акима области Нуржауган Калауов рассказал об эпидемиологической ситуации.

По его словам на 2 сентября на территории области не зарегистрировано ни одного случая заболевания КВИ.

«С начала месяца нагрузка на койко-места снизилась с 78% до 16,5%, в провизорных стационарах в резерве имеется 2556 койко-мест. В три раза сократилось количество вызовов бригад скорой помощи, госпитализация больных снизилась более чем в 10 раз», - отметил Н. Калауов.

Вместе с тем, в регионе усилена работа по подготовке к возможному ухудшению ситуации с COVID-19 в осенний период.

Так, количество коек в инфекционных стационарах увеличилось с 337 до 487, в провизорах - с 1010 до 3436. 1371 койко-место обеспечено кислородом.

Три стационара оснащены централизованной системой подачи кислорода и других медицинских газов. Выделены средства на установку автономной станции по производству кислорода в областном центре фтизиопульмонологии.

Для обеспечения бесперебойной электроэнергией кислородной станции в Актюбинском медцентре ведется реконструкция трех автономных дизельных электрогенераторов.

В стационарах и провизорах сформирован трехмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, также решается кадровый вопрос.