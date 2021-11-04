Улучшение ситуации и состояния актюбинского аэропорта отметил Ондасын Уразалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о ситуации вокруг Международного аэропорта города Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с прошлого года актюбинский аэропорт начал работать достаточно прибыльно. Он занимает на сегодня второе место по грузообороту после Алматы. По пассажирообороту мы вышли на четвертое место. Более того, мы открыли рейсы, которые ранее не летали: регулярные прямые рейсы в Стамбул два раза в неделю, в Тбилиси. Сейчас также есть рейсы два раза в неделю в Казань, мы открыли рейсы в Ташкент и Нукус. Сейчас осуществляются перевозки и мы не останавливали перевозки в Египет, Шарм-эль-Шейх, планируются рейсы в Рас-эль-Хайм (ОАЭ). Летом летали четыре раза в неделю в Анталью. Не говорю уже о внутренних рейсах в Актау, Атырау, Туркестан. Ежедневно по 3-4 рейса летают самолеты в город Нур-Султан, в Алматы», - заявил во время пресс-конференции в СЦК аким Актюбинской области.

По словам акима, аэропорт в Актобе сейчас улучшил свою ситуацию.

«Мало кто из аэропортов может похвастаться. На сегодняшний момент аэропорт стал прибыльным. Более того, он в техническом отношении перевооружился. Мы провели в достаточной степени много работ по перрону, терминалу», - подчеркнул Ондасын Уразалин, отметив, что он доволен менеджментом аэропорта города.