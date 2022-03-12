РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:39, 12 Март 2022 | GMT +6

    Улучшение погоды не ожидается: акмолинские спасатели призвали оставаться дома

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий наиболее сложная обстановка складывается на автодорогах вокруг города Нур-Султана. В связи с этим акмолинские спасатели обратились к населению с просьбой не выезжать в непогоду и не рисковать своей жизнью и жизнью окружающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, для безопасности населения из-за плохой видимости по состоянию на 12 часов остаются закрытыми следующие направления: от города Нур-Султана до села Дамса Шортандынского района, от города Нур-Султана до города Темиртау и от города Державинска до границы Костанайской области.

    «В ближайшие сутки улучшения погодных условий не ожидается, остается действовать штормовое предупреждение: выпадение снега, метель, усиление ветра 15-20 м/с», - пояснил начальник УЛЧС ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.

    Акмолинские спасатели призвали жителей и гостей области, планирующих поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков и не игнорировать СМС - сообщения, рассылаемые службой спасения «112».

    «Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких», - обратились спасатели к общественности.

    Напомним, только за одну ночь в Акмолинской области были эвакуированы с трасс более 200 человек.


    Теги:
    Погода ДЧС Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!