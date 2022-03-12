Улучшение погоды не ожидается: акмолинские спасатели призвали оставаться дома

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий наиболее сложная обстановка складывается на автодорогах вокруг города Нур-Султана. В связи с этим акмолинские спасатели обратились к населению с просьбой не выезжать в непогоду и не рисковать своей жизнью и жизнью окружающих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, для безопасности населения из-за плохой видимости по состоянию на 12 часов остаются закрытыми следующие направления: от города Нур-Султана до села Дамса Шортандынского района, от города Нур-Султана до города Темиртау и от города Державинска до границы Костанайской области.

«В ближайшие сутки улучшения погодных условий не ожидается, остается действовать штормовое предупреждение: выпадение снега, метель, усиление ветра 15-20 м/с», - пояснил начальник УЛЧС ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.

Акмолинские спасатели призвали жителей и гостей области, планирующих поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков и не игнорировать СМС - сообщения, рассылаемые службой спасения «112».

«Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких», - обратились спасатели к общественности.

Напомним, только за одну ночь в Акмолинской области были эвакуированы с трасс более 200 человек.