Улучшение погоды не ожидается: акмолинские спасатели призвали оставаться дома
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, для безопасности населения из-за плохой видимости по состоянию на 12 часов остаются закрытыми следующие направления: от города Нур-Султана до села Дамса Шортандынского района, от города Нур-Султана до города Темиртау и от города Державинска до границы Костанайской области.
«В ближайшие сутки улучшения погодных условий не ожидается, остается действовать штормовое предупреждение: выпадение снега, метель, усиление ветра 15-20 м/с», - пояснил начальник УЛЧС ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.
Акмолинские спасатели призвали жителей и гостей области, планирующих поездку за пределы населенного пункта, прислушиваться к прогнозам синоптиков и не игнорировать СМС - сообщения, рассылаемые службой спасения «112».
«Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких», - обратились спасатели к общественности.
Напомним, только за одну ночь в Акмолинской области были эвакуированы с трасс более 200 человек.