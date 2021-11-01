Улучшение эпидситуации с коронавирусом отмечается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, 31 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 281 человека. 19 октября были выявлены 406 случаев заражения коронавирусом, 24 и 28 октября COVID-19 был обнаружен у 365 и 390 человек соответственно. Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 182 045, или 98 % от заболевших.

«Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, мы просим население не расслабляться, строго придерживаться установленных правил карантина, тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан», - призывает Минздрав РУ.