Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Улучшение эпидситуации по коронавирусу наблюдается в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
23 Ноября 2021, 20:26
Улучшение эпидситуации по коронавирусу наблюдается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, 22 ноября коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 человек - это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну пандемии.

В июне-августе показатель заболеваемости держался на уровне 800-1000 человек в сутки. В сентябре-октябре за день выявлялось до 400 случаев заражения COVID-19.

Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 750, или 98 % от заболевших.

«Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, мы просим население не расслабляться, строго придерживаться установленных правил карантина и тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан», - призывает Минздрав РУ.

Напомним, с 17 ноября текущего года в Узбекистане началась д обровольная ревакцинация от COVID-19.


Центральная Азия   Здравоохранение   Узбекистан   Коронавирус в мире   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения