Улучшение эпидситуации по коронавирусу наблюдается в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, 22 ноября коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 человек - это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну пандемии.

В июне-августе показатель заболеваемости держался на уровне 800-1000 человек в сутки. В сентябре-октябре за день выявлялось до 400 случаев заражения COVID-19.

Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 750, или 98 % от заболевших.

«Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, мы просим население не расслабляться, строго придерживаться установленных правил карантина и тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан», - призывает Минздрав РУ.

Напомним, с 17 ноября текущего года в Узбекистане началась д обровольная ревакцинация от COVID-19.