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    18:00, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Улучшение динамики по заболеваниям отмечают в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области области Кумар Аксакалов рассказал, как на сегодня развивается сфера здравоохранения в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сфере здравоохранения упор делаем на обновление медицинского оборудования. За 3 года направлено около 10 млрд тенге, в этом году выделено свыше 3 млрд тенге. Наши больницы пополнили современные аппараты МРТ, компьютерный томограф, цифровые маммографы, УЗИ экспертного класса, рентген и ангиографы. Запустили третий МРТ в регионе. В рамках нового комплексного плана поставим еще 2 МРТ и полностью закроем потребность. Приобретаем 2 компьютерных томографа. Количество КТ вырастет с 6 до 8 единиц», - сообщил во время брифинга в СЦК Кумар Аксакалов.

    Также по словам акима, продолжается строительство многопрофильной больницы. Ее открытие, как отметил он, выведет нашу медицину на новый уровень развития.

    «Будем развивать медицинский туризм. В микрорайонах «Береке» и «Жас Өркен» появятся новые поликлиники», - добавил аким.

    Кумар Аксакалов отметил, что в рамках нового комплексного плана в сельской местности начнется строительство 47 медицинских объектов, которые повысят качество медобслуживания в селах.

    «Постепенно решаем вопрос дефицита медицинских кадров. Впервые будем выплачивать подъемные в размере 2,5 млн тенге. Больше всех по стране. В этом году ожидаем приезд 128 врачей», - проинформировал глава СКО.

    «Вся проводимая работа в сфере здравоохранения позволила добиться улучшения динамики по заболеваниям. За три года смертность по онкологии снижена на 13%. На 10% сокращена смертность от болезней системы кровообращения, на 2,0% - от инсульта и инфаркта, на 13% - младенческая смертность. Уменьшилась заболеваемость туберкулезом на 37%. За этими цифрами стоят сотни спасенных жизней, благодаря нашим врачам и возможностям нового медоборудования», - подытожил Кумар Аксакалов.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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