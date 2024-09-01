Улицу Жангельдина перекроют в столице

В Астане улицу А. Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По данным ведомства, вв связи с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна с 31 по 1 сентября будет частично перекрыта ул. А. Жангельдина на участке от пр. Республики до ул. С. Рахимова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило, что с 1 сентября будет полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш («Горбатый мост»).