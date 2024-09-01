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    19:00, 31 Август 2024 | GMT +6

    Улицу Жангельдина перекроют в столице

    Улицу Жангельдина перекроют в столице
    Фото: акимат Астаны

    В Астане улицу А. Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    По данным ведомства, вв связи с проведением работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна с 31 по 1 сентября будет частично перекрыта ул. А. Жангельдина на участке от пр. Республики до ул. С. Рахимова.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Ранее управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило, что с 1 сентября будет полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш («Горбатый мост»).  

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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