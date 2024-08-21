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    02:34, 21 Август 2024 | GMT +6

    Улицу Туркестан частично перекроют в Астане

    Улицу Туркестан частично перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане проведут работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Туркестан в связи с чем, улицу частично перекроют, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Туркестан на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы.

    — В этой связи с 21 по 25 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении от ул. Алматы в сторону ул. Сыганак, — говорится в сообщении акимата.

    Напомним, с 16 по 25 августа ремонтные работы пройдут по ул. Шарбакты в районе ЖК «Самгау» в Астане.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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