Улицу Туркестан частично перекроют в Астане

В Астане проведут работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Туркестан в связи с чем, улицу частично перекроют, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Туркестан на участке от ул. Сыганак до ул. Алматы.

— В этой связи с 21 по 25 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в одном направлении от ул. Алматы в сторону ул. Сыганак, — говорится в сообщении акимата.

Напомним, с 16 по 25 августа ремонтные работы пройдут по ул. Шарбакты в районе ЖК «Самгау» в Астане.