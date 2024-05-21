Улицы перекрыли для ремонта теплотрасс в Таразе

К предстоящему отопительному сезону готовятся в Таразе — идет реконструкция магистральных теплосетей, по этой причине перекрыт ряд улиц, и жители уже столкнулись с увеличившимся потоком машин и пробками в областном центре, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ГКП «Таразтрансэнерго», на 2024 год запланирован капитальный и текущий ремонт оборудования локальных котельных и тепловых сетей.

— В этом году планируется реконструкция тепломагистрали М-1, — пояснил главный инженер ГКП «Таразтрансэнерго» Гани Алимбаев. — До начала реконструкции провели гидравлические испытания внутриквартальных ответвлений тепломагистрали М-1, вторым этапом пойдут остальные магистрали.

Реконструкция тепломагистрали М-1 проходит по улице Сыпатай батыра, по проспекту Толе би и улице Турысова, протяженность теплотрассы 5,8 км. Стоимость работ — 10,7 млрд тенге.

Реконструкция тепломагистрали М-3 проходит по проспекту Жамбыла, улицам Кунаева и Сейфуллина, протяженность теплотрассы 1,4 тысячи км. Стоимость работ составит 2,1 млрд тенге.

— В соответствии с рабочим проектом «Обновление теплосети М-1», в связи с проведением строительно-монтажных работ с 17 мая сроком на один месяц полностью перекрыт участок проспекта Толе би между улицами Желтоксан и Койгельды. Помимо этого, перекрыт участок дороги от историко-культурного комплекса «Көне Тараз» до проспекта Толе би, при этом одна сторона дороги будет перекрыта полностью, другая сторона — частично. Движение автотранспорта на этих участках запрещается, — сообщили в пресс-службе акимата города Тараза.

В связи с закрытием дороги горожан просят заблаговременно определить маршруты движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

На обслуживании предприятия «Таразтрансэнерго» находятся 208 км теплотрасс, 49 км из которых магистральные и 159 км — внутриквартальные. Общее количество потребителей — 1 427, в том числе юридических — 330, многоквартирных жилых домов — 1 111, на балансе имеется 14 локальных котельных, отметил спикер.

Фото: Галина Скрипник/ Kazinform

Как сообщалось, в период отопительного сезона все девять теплоэнергетических комплексов и 593 автономных котельных области работали в штатном режиме, а 1 737 социально-значимых объектов и 1 650 многоэтажных жилых домов региона были обеспечены стабильным теплоснабжением.