Улицы Алматы привели в порядок – фоторепортаж

Первая неделя кампании «Алматы – наш общий дом», инициированной акимом города Ерболатом Досаевым, прошла под слоганом «Наш город – наши улицы». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Городскими службами и районными акиматами проведена работа по приведению в порядок уличной инфраструктуры мегаполиса.

Так, за первую неделю произведены мойка 1250 остановочных павильонов, очистка и покраска 59 подземных и надземных пешеходных переходов, мойка и покраска 165 светофорных объектов, покраска стоек 1690 дорожных знаков.

Фото: Кайрат Конуспаев

Покрашено и помыто более 5570 урн, 2740 скамеек, сотни опор освещения, указателей, произведена мойка и дезинфекция 350 площадок для сбора ТБО, покрашены ограждения мостов, отремонтированы участки с провалившейся брусчаткой, подняты дождеприемники и многое другое.

Кроме того, произведен текущий ремонт дорог на площади более 17 000 кв. м асфальтобетонного покрытия, в том числе на магистральных улицах Райымбека, Сатпаева, Бухар Жырау, Тимирязева, Рыскулова, Момышулы, Алтынсарина, Майлина, Талгарский тракт, Гагарина, Жарокова, Мустафина и других. При этом все вышеперечисленные работы будут продолжаться на протяжении всей кампании.

В конце первой недели в кампании активное участие приняли и горожане. Так,в Турксибском районе на Аэропортовском озере состоялись соревнования по акваплоггингу.

Перед началом соревнований была произведена уборка мусора на берегах озера.

После здесь же стартовали одиннадцатые ежегодные детские водноспортивные соревнования «Весенние старты».

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Местные жители тоже пришли, чтобы помочь с уборкой территории озера.

Фото: Кайрат Конуспаев

Основная цель соревнований – популяризация водного туризма в Турксибском районе среди подростков и раскрытие туристического потенциала.

Участники команды «Кайсар» Димаш Садвакасов и Бексултан Найзабаев принимают участие в соревнованиях второй год, они обогнали своих соперников на воде.

Фото: Кайрат Конуспаев

Также в Алмалинском районе Алматы прошла акция по очистке набережной реки Есентай. В ней приняли участие более 300 представителей общественных, экологических и волонтерских организаций, простые горожане с участием акимата района. Одновременно проводились работы по покраске ограждений, скамеек, другого инвентаря на прогулочных дорожках и аллеях в районе набережной. Фронт работ охватил участок набережной от проспекта Абая до проспекта Райымбека.

- Наша экологическая организация сегодня собрала на акцию около ста человек. Пришли студенты, а также простые горожане. Мы сортируем мусор в две группы. То, что можно отправить на переработку, мы разделяем на разные виды: пластик, стекло, алюминий. Это потом передадим компании, которая осуществит переработку мусорных отходов. Сегодня очень важно прививать алматинцам и формировать культуру раздельного сбора отходов, – говорит экоблогер Камила Акимбекова.

Экоактивисты с большим энтузиазмом восприняли призыв акимата города участвовать в кампании «Алматы – наш общий дом». Городские службы, также участвующие в акции, предоставили всем присоединившимся различные расходные материалы.

Фото: Кайрат Конуспаев

К общегородской акции чистоты также присоединились ученики Алматинской Православной духовной семинарии. В уборке приняли участие 20 человек.

- От лица нашего духовного заведения хотелось бы отметить то основополагающее, которое воспитывают и хотят вложить в своего ребенка каждые мама и папа. Во-первых, это следить за собой, следить за домом и территорией, на которой мы живем. Алматы – это наш дом, каждый обязан следить за ним, потому что это наш долг. Раньше наша семинария располагалась в микрорайоне Дорожник, и мы каждую неделю проводили субботники. Здесь мы убираемся постоянно, так как хотелось бы, идя на учебу, видеть чистую улицу. Мы должны своим примером показывать людям, как убирать и следить за чистотой. Для каждого человека это базовые понятия: если ты идешь по тротуару и видишь мусор, возьми его и донеси до контейнера, даже если это не ты бросил. Мы выходим и убираем, чтобы люди проснулись и поняли, что никто за них этого не сделает, – рассказал семинарист Георгий Ткаченко.

Вторая неделя кампании пройдет под слоганом «Наш город – наш двор, наш дом» с 15 по 21 апреля. Это период посадки саженцев, будут отремонтированы и приведены в порядок дворы и детские площадки. Желающим озеленить дворы и палисадники будет выдан посадочный материал, желающим покрасить заборы частных домов – предоставят лакокрасочный материал.

Перечень локаций с адресами, видами работ и контактными телефонами размещен на официальном сайте акимата Алматы www.аlmaty.kz.