Улица в Петропавловске может войти в Книгу рекордов Гиннесса

Улица Конституции Казахстана в Петропавловске неофициально считается самой длинной пешеходной улицей в мире, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ее длина составляет 2,4 км. Петропавловский акимат подготовил необходимые документы и направил официальную заявку на внесение улицы в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

В настоящее время этот рекорд принадлежит улице Чжунъян Дацзе в китайском городе Харбине. Ее длина составляет 1,2 км.

Улица Конституции Казахстана является одним из основных мест, определяющих исторический облик Петропавловска. Вдоль нее сохранились здания XIX века. Ряду из них присвоен статус исторических памятников, они находятся под государственной охраной.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

Согласно историческим данным, большинство этих зданий в то время принадлежало купцам. К примеру, двухэтажный дом по адресу: улица Конституции Казахстана, 18 был построен в 1890 году и принадлежал купцу Чуканову.

В доме купца Стрелова на этой же улице сейчас располагается областной историко-краеведческий музей.

В настоящее время улица проходит капитальный ремонт. В рамках рассчитанного на три года проекта будет обновлено более 20 тысяч квадратных метров брусчатки. Кроме того, поэтапно заменяются уличное освещение, инженерная и другая инфраструктура.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

— Улица обновляется в соответствии с требованиями дизайн-кода, принятого в марте. Уложена брусчатка, установлено уличное освещение. Кроме того, ведутся работы по цифровизации инфраструктуры. При модернизации приоритет отдается сохранению исторической архитектуры улицы, — сказал аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Сегодня улица Конституции Казахстана стала одним из культурных и туристических центров города, который часто посещают жители и гости Петропавловска.

Фото: Ақерке Дәуренбекқызы / Kazinform

После обновления она должна стать современным общественным пространством для прогулок, отдыха и проведения различных культурных мероприятий.

Ранее сообщалось, что пять тысяч человек станцевали хорон в Стамбуле и попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Также сообщалось, что жители Кульсары, районного центра Жылыойского района, выразили недовольство расположением дорожных знаков для пешеходов.