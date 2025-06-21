Улытау сохраняет статус самого «сладкого» региона Казахстана

Как отмечает Telegram-канал DataHub, в январе–марте текущего года жители региона в среднем потребили почти 14,5 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий на человека.

Улытау удерживает лидерство по данному показателю уже третий год подряд, демонстрируя стабильное превышение национального уровня. В отчетном периоде среднереспубликанский показатель составил 10,8 кг, что на 35% ниже, чем в лидирующем регионе. Аналогичный разрыв наблюдался и ранее: в последние годы среднее превышение показателей области Улытау над общереспубликанским уровнем составляло порядка 38%.

Регион возглавляет рейтинг с момента начала ведения отдельной статистики по нему. С учетом текущего квартала, Улытау сохраняет лидерство уже 12 кварталов подряд, что является рекордной серией по крайней мере с 2010 года.