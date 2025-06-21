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    22:44, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Улытау сохраняет статус самого «сладкого» региона Казахстана

    По итогам первого квартала 2025 года область Улытау вновь заняла первое место в стране по объему потребления сахара и сладостей на душу населения, передает агентство Kazinform.

    шоколад
    Фото: unsplash

    Как отмечает Telegram-канал DataHub, в январе–марте текущего года жители региона в среднем потребили почти 14,5 кг сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий на человека.

    Улытау удерживает лидерство по данному показателю уже третий год подряд, демонстрируя стабильное превышение национального уровня. В отчетном периоде среднереспубликанский показатель составил 10,8 кг, что на 35% ниже, чем в лидирующем регионе. Аналогичный разрыв наблюдался и ранее: в последние годы среднее превышение показателей области Улытау над общереспубликанским уровнем составляло порядка 38%.

    Регион возглавляет рейтинг с момента начала ведения отдельной статистики по нему. С учетом текущего квартала, Улытау сохраняет лидерство уже 12 кварталов подряд, что является рекордной серией по крайней мере с 2010 года.

    Теги:
    Улытауская область Статистика Сахар
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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