Улицы в двух селах области Абай назовут в честь известных личностей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Названия ряда улиц планируют поменять, а некоторым придать новые в двух сельских округах области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект приказа акима округа о переименовании улиц села Малая-Владимировка и села Бозтал Маловладимировского сельского округа Бескарагайского района области Абай размещен на портале Открытые НПА.

В документе отмечено, что решение было принято на основании заключения ономастической комиссии области Абай от 28 марта 2023 года и учитывая мнение жителей села Малая-Владимировка и села Бозтал.

Согласно опубликованным данным, планируется переименовать улицу «Ленина» села Малая-Владимировка на улицу «Шәкәрім Құдайбердіұлы»; улицу «Крупская» с.Малая-Владимировка на улицу «Әлия Молдағұлова»; улицу «Кирова» села Малая-Владимировка на улицу «Аманат»; улицу «Калинина» с.Малая-Владимировка на улицу «Достық»; улицу «1 Мая» с.Малая-Владимировка на улицу «Ақсу»; улицу «Ленина» села Бозтал на «Дінмұхамед Қонаев»; улицу без названия одного села Бозтал на «Ыбырай Алтынсарин»; улицу без названия села Бозтал на «Бауыржан Момышұлы»; улицу без названия села Бозтал на «Мәншүк Мәметова»; улицу без названия села Бозтал на «Атамұра»; улицу без названия села Бозтал на «Роза Бағланова».

«Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - отмечено в проекте приказа Аким округа.