РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 11 Август 2023 | GMT +6

    Улицы в двух селах области Абай назовут в честь известных личностей Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Названия ряда улиц планируют поменять, а некоторым придать новые в двух сельских округах области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект приказа акима округа о переименовании улиц села Малая-Владимировка и села Бозтал Маловладимировского сельского округа Бескарагайского района области Абай размещен на портале Открытые НПА.

    В документе отмечено, что решение было принято на основании заключения ономастической комиссии области Абай от 28 марта 2023 года и учитывая мнение жителей села Малая-Владимировка и села Бозтал.

    Согласно опубликованным данным, планируется переименовать улицу «Ленина» села Малая-Владимировка на улицу «Шәкәрім Құдайбердіұлы»; улицу «Крупская» с.Малая-Владимировка на улицу «Әлия Молдағұлова»; улицу «Кирова» села Малая-Владимировка на улицу «Аманат»; улицу «Калинина» с.Малая-Владимировка на улицу «Достық»; улицу «1 Мая» с.Малая-Владимировка на улицу «Ақсу»; улицу «Ленина» села Бозтал на «Дінмұхамед Қонаев»; улицу без названия одного села Бозтал на «Ыбырай Алтынсарин»; улицу без названия села Бозтал на «Бауыржан Момышұлы»; улицу без названия села Бозтал на «Мәншүк Мәметова»; улицу без названия села Бозтал на «Атамұра»; улицу без названия села Бозтал на «Роза Бағланова».

    «Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования», - отмечено в проекте приказа Аким округа.


    Теги:
    Общество Абайская область Главная для BELTA для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!