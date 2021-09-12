Улицы Тайбурыл и Ушконыр частично перекроют из-за ремонта в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 по 24 сентября дорожные полотна по улицам Тайбурыл и Ушконыр будут частично перекрыты из-за ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Сообщается, что по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ремонты будут идти на участке от ул. Игiлiк до ул. Ондирис.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

В Управлении приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.