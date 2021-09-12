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    19:41, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Улицы Тайбурыл и Ушконыр частично перекроют из-за ремонта в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 по 24 сентября дорожные полотна по улицам Тайбурыл и Ушконыр будут частично перекрыты из-за ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Сообщается, что по согласованию с управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ремонты будут идти на участке от ул. Игiлiк до ул. Ондирис.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    В Управлении приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Общество
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