Улицы села Таучик в Мангистау полностью освещены светодиодными лампами
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Улицы села Таучик Тупкараганского района в Мангистауской области полностью освещены современными светодиодными энергосберегающими лампами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В конце 2017 года село Таучик стало победителем конкурса «Лучший аул» по Мангистауской области и получило вознаграждение за конкурс. Вознаграждение, по условиям конкурса, должно быть направлено на дальнейшее благоустройство и обновление села. Именно с этой целью с 2018 года мы заменили 418 старых светильников на современные светодиодные. Кроме того, уличные фонари были обновлены при поддержке спонсоров. В итоге, к электрическим энергосберегающим лампам подключили 13 улиц и все улицы 1-го квартала в селе. Освещение улиц села в ночное время является одной из гарантий безопасности населения. В дальнейшем у нас есть и другие планы по благоустройству села», - сказал аким села Таучик Нуржан Бактыбаев.
Напомним, улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%.
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