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Улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%

21 Января 2022 22:39
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Улицы села Сарга Бейнеуского района Мангистауской области освещены на 30%

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Освещена улица Толеп Әнетұлы села Сарга Бейнеуского района. На 12 столбах площадью 446 метров установлено 11 энергосберегающих ламп уличного освещения. На это были выделены средства из местного бюджета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В селе Сарга на улице имени Толепа Әнетұлы были установлены уличные лампы освещения. Освещение улиц села в ночное время является одной из гарантий безопасности населения. В дальнейшем у нас есть еще планы по благоустройству села. В ближайшие дни будут освещены улицы Досана Тәжіұлы, Каражана Тасымұлы, Толесина Алиева. В частности, улицы села Сарга освещены на 30%», - сказал аким села Сарга Турлан Емил.

Жители села очень рады положительным изменениям. Так как до настоящего времени данный актуальный вопрос не решался долгое время. Реализация проектов во благо благополучия населения прямое доказательство развития экономики страны.

Напомним, численность населения мангистауского села превысила 56 тысяч человек.


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Автор:

Аружан Саптарова

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