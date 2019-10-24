Улицы расширили в одном из микрорайонов Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Береке города Петропавловска расширили проезжую часть двух улиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На улицах Досухамбетова и Ухабова установили современное энергосберегающее освещение. По словам акима города Булата Жумабекова, разрабатывается проектно-сметная документация на освещение всего микрорайона.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил разработать проекты на щебеневание улиц города, не имеющих асфальтового покрытия.

«По дорогам на будущий год нужно много запроектировать. Щебеневание Рабочего поселка. Выделим средства. То же самое по благоустройству дворов – максимально планируйте. Финансово поддержим. Во дворах нужно сделать не только асфальт, но и заборы, площадки для автомобилей», - подчеркнул К.Аксакалов.

В 360 дворах Петропавловска за последние два года отремонтировали асфальт на общую сумму в 1,4 млрд тенге. В этом году планировали еще 60. За последние три года установили 139 детских игровых площадок на 220 млн тенге. На этот год планировалось 49 на 122 млн тенге. Еще в мае аким города говорил, что сделали список, когда и какие дворы будут отремонтированы в следующем году.