Улицы Павлодара патрулируют 165 народных дружинников

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Совместно с сотрудниками полиции они занимаются охраной общественного порядка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Улицы города Павлодар патрулируют народные дружинники», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Народные дружинники (всего их 165) патрулируют улицы родного города совместно с сотрудниками полиции, занимаются охраной общественного порядка, отметили в ДП.

«Молодежь города Павлодар поддержала инициативу активистов «#Бізбiргемиз». Мы совместно с полицией патрулируем улицы нашего города и рады, что таким образом мы можем оказать содействие в обеспечении общественного порядка; надеемся, что активисты региона поддержат нас», - сказал директор центра развития молодёжных инициатив Павлодарской области Толеген Айтбаев.

Вместе с молодыми людьми патрулировать улицы города будут и ветераны локальных войн, «афганцы». Воин-интернационалист Нуржан Ахметов рассказал, что так же, как и остальные павлодарцы, хочет видеть свой город спокойным и мирным, поэтому сразу же откликнулся на призыв об оказании помощи правоохранительным органам.

«Мы как молодежная неправительственная организация всегда принимаем активное участие во всех акциях, которые направлены на поддержку мира и стабильности в стране. Данная ситуация не исключение. И сегодня мы как граждане нашего региона с активной гражданской позицией принимаем участие в патрулировании города, - сказал Ризат Рахимжанов, исполнительный директор ОФ «Здоровая нация». - Наша задача - обеспечивать безопасность граждан, помогать полиции в информировании населения о проводимых мероприятиях в рамках режима чрезвычайного положения».



