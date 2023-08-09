Улицы Косшы в Акмолинской области назовут в честь известных личностей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улицам города Косшы в Акмолинской области присвоят названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», на основании заключения Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан за июнь 2023 года и с учетом мнения населения города Косшы, акимат Акмолинской области постоновляет и Акмолинский областной маслихат решил: 1. Присвоить составным частям города Косшы наименования согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению», - отмечено в документе.
Поясняется, что настоящее совместное постановление акимата Акмолинской области и решение Акмолинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
В приложении к проекту постановления уточняются названия улиц:
По 20 микрорайону:
Улица 1 - Батырхан Шүкенов
Улица 2 - Жәнібек Кәрменов
Улица 5 - Нұрғиса Тілендиев
Улица 6 - Әміре Қашаубаев
Улица 7 - Роза Бағланова
По 19 микрорайону:
Улица 1 - Мұстафа өз Түрік
Улица 4 - Шоқыр Бөлтеков
Улица 5 - НұрсұлуТапалова
Улица 6 - Асқар Сүлейменов
Улица 7 - Қошке Кемеңгерұлы
Улица 8 – Герольд Бельгер
Улица 9 - Жұмекен Нәжімеденов
Улица 10 - Әбіш Кекілбаев
Улица 11 - Төлеген Айбергенов
Улица 12 - Тұрсынбек Кәкішев
Улица 13 - Ақселеу Сейдімбек
Улица 14 - Ақыт Үлімжіұлы
Улица 16 - Ахмет Бірімжанов
Улица 17 - Жаһанша Досмұхамедұлы
Улица 18 - Сағадат Нұрмағанбетов
Улица 20 - Нұртас Оңдасынов
По кварталу 016:
Улица 1 - Фариза Оңғарсынова
С проектом документа можно ознакомиться здесь.