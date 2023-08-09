Улицы Косшы в Акмолинской области назовут в честь известных личностей Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Улицам города Косшы в Акмолинской области присвоят названия, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», на основании заключения Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан за июнь 2023 года и с учетом мнения населения города Косшы, акимат Акмолинской области постоновляет и Акмолинский областной маслихат решил: 1. Присвоить составным частям города Косшы наименования согласно приложению к настоящему совместному постановлению и решению», - отмечено в документе.

Поясняется, что настоящее совместное постановление акимата Акмолинской области и решение Акмолинского областного маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

В приложении к проекту постановления уточняются названия улиц:

По 20 микрорайону:

Улица 1 - Батырхан Шүкенов

Улица 2 - Жәнібек Кәрменов

Улица 5 - Нұрғиса Тілендиев

Улица 6 - Әміре Қашаубаев

Улица 7 - Роза Бағланова

По 19 микрорайону:

Улица 1 - Мұстафа өз Түрік

Улица 4 - Шоқыр Бөлтеков

Улица 5 - НұрсұлуТапалова

Улица 6 - Асқар Сүлейменов

Улица 7 - Қошке Кемеңгерұлы

Улица 8 – Герольд Бельгер

Улица 9 - Жұмекен Нәжімеденов

Улица 10 - Әбіш Кекілбаев

Улица 11 - Төлеген Айбергенов

Улица 12 - Тұрсынбек Кәкішев

Улица 13 - Ақселеу Сейдімбек

Улица 14 - Ақыт Үлімжіұлы

Улица 16 - Ахмет Бірімжанов

Улица 17 - Жаһанша Досмұхамедұлы

Улица 18 - Сағадат Нұрмағанбетов

Улица 20 - Нұртас Оңдасынов

По кварталу 016:

Улица 1 - Фариза Оңғарсынова

С проектом документа можно ознакомиться здесь.