21:07, 20 Июнь 2022 | GMT +6
Улицы и объекты переименуют в ряде регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учреждения образования, культуры, а также улицы и другие объекты в ряде областей получат новые названия. Соответствующее решение приняла Республиканская ономастическая комиссия, заседание которой состоялось в Министерстве культуры и спорта, передает МИА «Казинформ».
В частности, на рассмотрение комиссии из государственных органов поступило всего 182 обращения, в том числе от Министерства образования и науки, акиматов Акмолинской, Актюбинской, Западно–Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также города Шымкента. Среди прочего комиссия поддержала предложение о присвоении Павлодарскому педагогическому университету имени ученого Алкея Маргулана.
«В настоящее время ономастической комиссией проводится большая работа. Как вы знаете, ранее были приняты важные решения касательно названий новых областей, переименования Капшагая в Конаев и т.д. Рассматриваемые здесь вопросы учитывают мнения местных жителей, принимаются решением маслихатов», - отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.
По итогам заседания члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании объектов. В ближайшее время будет подготовлено заключение комиссии, которое будет направлено в уполномоченные государственные органы для проведения работ в соответствии с законодательством.