Улицы и объекты переименуют в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учреждения образования, культуры, а также улицы и другие объекты в ряде областей получат новые названия. Соответствующее решение приняла Республиканская ономастическая комиссия, заседание которой состоялось в Министерстве культуры и спорта, передает МИА «Казинформ».

В частности, на рассмотрение комиссии из государственных органов поступило всего 182 обращения, в том числе от Министерства образования и науки, акиматов Акмолинской, Актюбинской, Западно–Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также города Шымкента. Среди прочего комиссия поддержала предложение о присвоении Павлодарскому педагогическому университету имени ученого Алкея Маргулана.