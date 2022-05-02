2 Мая 2022 12:10

Улицу закрыли на неопределенный срок в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске со 2 мая закрыли на реконструкцию улицу Горького. Движение по ней ограничат до окончания работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, реконструкция пройдет от улицы Сутюшева до улицы Петрова. Закрывать участки будут поквартально, чтобы обеспечить доступ к социально значимым объектам и жилым домам.

На первом этапе перекроют часть дороги от улицы Сутюшева до Муканова, на втором – от Ульянова до Попова и на третьем этапе – от Муканова до Партизанской. Конкретные сроки в отделе не назвали.

По проекту предусмотрено расширение проезжей части улицы Горького до 15 метров, устройство тротуаров, правоповоротных съездов, закрытой ливневой канализации протяженностью 2,1 км, установка 92 опор освещения, остановочных павильонов и дорожных знаков, посадка деревьев.

С 29-го апреля в городе закрыли еще одну из центральных улиц – Букетова, на участке от Жамбыла до Назарбаева. В горакимате напомнили, что проект двухгодичный. В этом году будут заниматься устройством ливневой канализации и облагораживанием улицы. Работы завершат в этом году. Опять же – точных сроков нет.