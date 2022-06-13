13 Июня 2022 19:43

Улицу в Байконуре назвали в честь погибшего полицейского

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Одной из улиц города Байконура присвоили имя сержанта милиции Митхата Кутлубаева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей 28 апреля 1989 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 21 год Митхат Кутлубаев, уроженец поселка Казалинск Кызылординской области, завершив службу в армии, начал работать милиционером отдела вневедомственной охраны ОВД Ленинского горисполкома Совета народных депутатов. В тот трагический день, 28 апреля 1989 года, он был старшим группы задержания. Машину «ЗИЛ», водитель которого не подчинился требованию остановиться, экипажу Кутбулатова во время ночного дежурства пришлось брать на «перехват». Шофера после освидетельствования медиками отпустили домой, но, как оказалось, водитель был под наркотическим воздействием. Наутро он, взяв ружье, пришел к зданию ОВД и начал прицельную стрельбу по людям, ворвался в здание милиции. В результате вооруженного нападения погиб сержант милиции Митхат Кутлубаев, ему было 24 года. Также был убит на месте двоюродный брат Митхата Руслан Султанмуратов. Сотрудники милиции получили тяжелые ранения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1989 года Мирхат Рафхатович Кутлубаев посмертно награжден орденом «За личное мужество». Имя героя зачислено навечно в списки личного состава УВД комплекса «Байконур».

В торжественной церемонии открытия улицы Митхата Кутлубаева приняли участие специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, руководители и личные составы казахстанского и российского управления внутренних дел на Байконуре, родственники героя, жители города.



