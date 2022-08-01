Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицу Короленко в Алматы после смерти мужчины во время скандального собрания жителей одного из ЖК упразднили, теперь она стала придомовой территорией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Бостандыкского района Алматы Ренат Сейдраманов сообщил, что по просьбе жителей по улице Короленко установлены четыре «лежачих полицейских», а также два шлагбаума со стороны улицы Гагарина и со стороны улицы Радостовца для предотвращения заезда автотранспортных средств.

«Кроме того, постановлением акимата города Алматы улица Короленко была упразднена, данной улицы сейчас нет. Эта территория сейчас является придомовой территорией. Статуса улицы уже нет», - сказал замакима района.

Спикер отметил, что на сегодня в районе идет массовая застройка, все вопросы с жителями решаются совместно с уполномоченными органами.

«Сейчас мы эту ситуацию полностью контролируем и держим руку на пульсе. Надеюсь, что такого случая больше не будет, мы стараемся работать на опережение», - заявил Ренат Сейдраманов.

Он также добавил, что жилой комплекс, из-за которого возник спор, построен по проекту и введен в эксплуатацию.

11 июня жители одного из домов по улице Короленко устроили несанкционированную акцию, перекрыли проезжую часть по улице Гагарина из-за строительства нового ЖК и увеличения количества транспортных средств. Один из участников акции в ходе конфликта нанес телесные повреждения водителю одной из автомашин, движение которых они перекрыли. Пострадавший скончался.



