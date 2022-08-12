12 Августа 2022 18:00

Улицу в Алматинском районе Нур-Султана частично закрыли на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 16 августа в Нур-Султане на пересечении улиц Ш.Кудайбердиулы и Бурабай начнется ремонт. В связи с чем движение авто на данном участке приостанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан сообщают о начале устройства инженерных сетей на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай.

В связи с этим, с 12 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа из-за проведения международных спортивных соревнований.