Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Улицу в Алматинском районе Нур-Султана частично закрыли на ремонт
12 Августа 2022 18:00

Улицу в Алматинском районе Нур-Султана частично закрыли на ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 16 августа в Нур-Султане на пересечении улиц Ш.Кудайбердиулы и Бурабай начнется ремонт. В связи с чем движение авто на данном участке приостанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан сообщают о начале устройства инженерных сетей на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай.

В связи с этим, с 12 по 16 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц Ш. Кудайбердиулы и Бурабай.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что часть дорог перекроют в Нур-Султане 14 августа из-за проведения международных спортивных соревнований.


Новости по теме
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Читайте также
Применение Глобального транзитного документа поддерживает РК
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
Участок улицы Акмешит перекрыли на ремонт в Нур-Султане
Определились призеры Кубка Президента РК по хоккею
Бәйге-марафон пройдет в Казахстане
Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана
Использование электрообогревателей кустарного производства запрещено – ДЧС Нур-Султана
Дачи не приспособлены для проживания в зимний период – ДЧС Нур-Султана
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив