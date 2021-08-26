Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города в рамках реализации проекта «Строительство ул. Е51 от ул. Сыганак до ул.22» на участке ул. Сыганак будут проведены работы по устройству инженерных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением дорожно-строительных работ с 27 по 31 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Сыганак на участке от ул. Толе би до ул. Е-306.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к горожанам в транспортном ведомстве.