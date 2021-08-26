Улицу Сыганак перекроют до конца августа в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города в рамках реализации проекта «Строительство ул. Е51 от ул. Сыганак до ул.22» на участке ул. Сыганак будут проведены работы по устройству инженерных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В связи с проведением дорожно-строительных работ с 27 по 31 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Сыганак на участке от ул. Толе би до ул. Е-306.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к горожанам в транспортном ведомстве.
- За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников
- Онлайн-перепись стартует с 1 сентября в Нур-Султане
- В ВКО купят дополнительные автобусы для развозки детей к школам
- Заканчивается срок нахождения в ЕАЭС временно ввезенных до начала пандемии авто
- Избранные труды Президента РК презентовали в Нур-Султане
- Туркестанский предприниматель выращивает алматинский апорт в горах
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана