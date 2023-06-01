Улицу сорок лет не асфальтировали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С каждым годом в регионе растет число автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии. В Таразе взялись за благоустройство транспортной инфраструктуры городских окраин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массив «Орман» появился как жилой массив Жамбылского района в начале 80-х годов прошлого века, а в городскую черту Тараза вошел в 2010 году после принятия нового Генерального плана застройки, по которому городская территория была расширена с 12,833 до 18,787 га из-за роста населения областного центра. По постановлению Правительства «Об изменении административных границ города Тараза, Байзакского и Жамбылского районов Жамбылской области» в подчинение городскому акимату была передана часть земель Байзакского и Жамбылского районов.

Со дня основания массива «Орман», более 40 лет, улицы здесь оставались не асфальтированными. Весной и зимой дороги превращались в сплошное месиво.

Только в 2022 году жилой массив «Орман» включили в план по благоустройству города. В 2023 году аким города Бахытжан Орынбеков поручил в срочном порядке заасфальтировать улицы этого массива.

Подрядчик дорожно-строительных работ компания «Айя-Сервис» в течение месяца заасфальтировала все шесть улиц массива. Протяженность каждой - более 200 метров, ширина по проекту - 4 - 4,5 метра, толщина уложенного асфальта по СНиПу - не менее 6 сантиметров.

«Сорок лет здесь не было асфальта, - рассказал житель массива Курманбек-ага, выразивший от имени жителей огромную благодарность строителям. – Мы сами пытались засыпать дороги щебнем. Но это бесполезно, все приходит в негодность. Особенно тяжело зимой и весной, когда «дороги» превращаются в настоящее болото. Как жить? Как детям в школу ходить? В 2020 году мы написали в горакимат, но нам отказали. Сказали, что в нашем массиве нет остановок, а в городе сотни улиц еще не асфальтированы. Пришлось обратиться к журналистам. И только после этого у нас появился асфальт».

Как заверил аким города Тараза Бахытжан Орынбеков, начиная с этого года, ежегодно в среднем 100 – 120 улиц Тараза будут асфальтированы.

«Всего в этом году по городу заасфальтируем 120 улиц и переулков, где никогда не было асфальта. Также начнем асфальтирование нескольких массивов «Бурыл» и массива «Барысхан». По проблемной улице Акбота дал поручение подготовить ПСД и сделать в этом году за счет экономии по результатам тендера. Запланирована реконструкция улиц и строительство новых переходов. Средний ремонт улиц проводится за счет городского бюджета, реконструкция – за счет республиканского», - сообщил аким города Бахытжан Орынбеков.

В минувшем 2022 году в Таразе были обновлены улицы Мамбет батыра и Ташкентская. Стоимость дорожно-строительных работ в 2022 году в целом составила 1,6 млрд тенге. Средний ремонт 22 городских улиц обошелся казне в 1,1 млрд тенге. На 100 млн тенге осуществлено гравийное покрытие улиц в массиве «Карасу» (Кумшагал)».

По информации областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, в Жамбылской области в 2023 году на дорожную отрасль выделено 24,7 млрд тенге, и до конца года планируется провести средний ремонт более 700 км дорог.

В 2023 году в регионе планируется построить 3,3 км дорог, реконструировать 11,4 км и провести средний ремонт 777,3 км. К 2025 году в Жамбылской области намерены реализовать 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения на 73,6 млрд тенге. В результате ожидается, что доля дорог региона в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 99,5%.