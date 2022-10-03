Улицу Саина перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно перекроют улицу Саина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности.

«В связи с проведением дорожных работ будет затруднено движение из-за частичного перекрытия дороги в период с 21:00 3 октября до 6:00 4 октября на Юго-Западном съезде транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Торайгырова, также с 21:00 4 октября до 6:00 на Юго-Восточном съезде указанной развязки. Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении управления.