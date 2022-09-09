Улицу Розыбакиева временно перекроют для движения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицу Розыбакиева временно перекроют для движения автомобилей в связи с проведением дорожных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

Ремонт будет осуществляться с 22.00 9 сентября до 06.00 10 сентября на участке улицы Розыбакиева от проспекта Абая до улицы Шевченко.

Работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог. В управлении обратились к горожанам с просьбой корректировать свой маршрут заранее.



