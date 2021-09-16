Улицу Кудерина перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на 5 дней перекроют улицу Кудерина от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перекрывать дорожное движение будут в ночное время.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 15 по 20 сентября текущего года в ночное время с 23 часов до 6 часов движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Кудерина от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - обратились в управлении городской мобильности к алматинца