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Улицу Иманбаевой частично закроют на ремонт в Астане

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Июня 2023, 19:14
Улицу Иманбаевой частично закроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На участке улицы Иманбаевой в Астане ведется ремонт дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Средний ремонт ведет столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

В связи с этим с 15 по 18 июня будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Ш.Иманбаевой на участке от улицы Кенесары до улицы Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


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