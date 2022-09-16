Улицу Енлик-Кебек перекроют на ремонт в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дороги по улице Енлик-Кебек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В связи с проведением ремонтных работ 16-17 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Енлик-Кебек от улицы Болашак до улицы 189.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - обратились к астанчанам в транспортном управлении.





Фото: gov.kz











